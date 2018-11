En 49-årig mand er fredag blevet idømt otte års fængsel for flere voldtægtsforhold, oplyser mandens forsvarer.

Retten i Roskilde har fredag afsagt dom i en sag om flere tilfælde af grove voldtægter og brandstiftelse.

49-årige Karl-Henning Jønch Pedersen er blevet idømt otte års fængsel for fire voldtægter ved Hårlev, der ligger syd for Køge.

Han er dømt for at have voldtaget sin samlever fire gange på forskellige tidspunkter.

Første gang skete i juni sidste år, da han væltede kvinden omkuld på en sofa og voldtog hende. Hun skreg, græd og bad ham holde op, men forgæves. Til sidst mistede hun bevidstheden.

De efterfølgende måneder gentog han forbrydelsen tre gange. Kvinden meldte dog i første omgang ikke voldtægterne til politiet.

Men nytårsaften 2017 satte manden ild til stråtaget på en ejendom i Hårlev, og blev i den forbindelse anholdt. Dagen efter blev han varetægtsfængslet, og efterfølgende blev voldtægtsforholdene politianmeldt.

Manden har anket dommen, oplyser hans forsvarer, advokat Kristian Mølgaard.

- Den er blevet anket til frifindelse, da vi mener, at det belaster troværdigheden af vidneforklaringerne, at voldtægtsforholdene er blevet anmeldt så lang tid efter, siger han.

Sagen er blevet behandlet som en nævningesag.

/ritzau/