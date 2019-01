Den voldtægtsanklagede krammeterapeut Per Brændgaard er polyamourøs og har haft op til 10 kærester samtidig. Det fortalte han i et åbenhjertigt interview med DR i 2015.

»Jeg har engang været oppe på at have 10 kærester. Der begyndte jeg at få fysiske stresssymptomer, for så skulle man have en om formiddagen og en om eftermiddagen. Kvinder er jo rimeligt nok krævende, så der måtte jeg virkelig skære ned,« fortalte han i interviewet.

At være polyamourøs betyder, at man er i forhold med flere personer på en gang. Da Per Brændgaard stod frem i 2015, havde han skåret antallet af forhold ned til fire kvinder, som han omtalte som sine hjerteveninder.

»Vi mødes for at dyrke kærligheden og kroppen og det fysiske nærvær. Når vi har gjort det, så går vi så hver til sit igen,« fortalte krammeterapeuten.

Per Brændgaard er selvstændig ernæringsrådgiver, sundhedscoach og foredragsholder og har været tilknyttet som skribent i forskellige uge- og dagblade – herunder B.T.

Fredag kom det frem, at han er tiltalt for at have voldtaget en 29-årig kvinde.

I de seneste år har Per Brændgaard profileret sig som krammeterapeut. Han yder privat krammeterapi mod en betaling på 300 kroner for 30 minutter. Terapien kan ifølge Per Brændgaards hjemmeside hjælpe mod en række lidelser som stress, søvnbesvær, overvægt og depression.

Ud over terapien driver han en privat krammeklub fra sit hjem på Østerbro, hvor mænd og kvinder mødes for at kramme. Per Brændgaard gør meget ud af at understrege, at krammeklubben ikke er en swingerklub. Tøjet skal blive på, og seksuelle berøringer er ikke tilladt.

Camilla Eilersen deltog for halvandet år siden i tre krammemøder hos Per Brændgaard. Hun fortæller, at der kunne komme op til 15 personer til krammemøderne. Nogle af dem kom, fordi de var ensomme og trængte til fysisk berøring, men der var også nogle af deltagerne, som ville mere end bare kramme:

»Der var en fyr, som jeg ikke havde lyst til at kramme, fordi han virkede, som om han var der for at se på bryster. Der var et harem af kvinder, der gerne ville have Per. De gav mig nogle onde blikke, og en af dem blev også hans kæreste,« siger Camilla Eilersen, der senere udviklede et privat forhold til Per Brændgaard.

Hun har svært ved at se Per Brændgaard i rollen som voldtægtsmand.

»Jeg har aldrig oplevet ham som grænseoverskridende eller krænkende. Tværtimod er han meget klar om grænserne til krammemøderne. Jeg synes, det er en trist sag, for der er mange, der har fået meget ud af at gå i terapi hos Per,« siger hun.

Det er tilsyneladende Per Brændgaards krammerier, der nu har skaffet ham en voldtægtsanklage på halsen. Den påståede voldtægt fandt sted, da en privat krammeaftale udviklede sig til mere end en omfavnelse.

Ifølge anklageskriftet har kvinden fortalt politiet, at Per Brændgaard først tog hendes hånd og lagde den på sit lem. Da hun fjernede hånden, lagde han den igen på sit skridt og holdt fast om hånden.

Han trak ud i sine bukser, så lemmet blev synligt for kvinden, og bad hende om at lægge sig med ham i sengen, under foregivende af at de skulle kramme.

Herefter nussede han ifølge anklageskriftet på hendes g-streng og foregav at heale, indtil han pludselig stak en finger op i hendes skede uden hendes samtykke.

En mandlig reporter fra B.T. besøgte i 2015 Per Brændgaard i hans lejlighed og beskrev i en reportage hans krammeterapi. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere En mandlig reporter fra B.T. besøgte i 2015 Per Brændgaard i hans lejlighed og beskrev i en reportage hans krammeterapi. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Situationen udviklede sig til et egentligt samleje med kondom og udløsning, selv om kvinden en enkelt gang forsøgte at skubbe krammeterapeuten væk og flere gange gav udtryk for, at hun ikke havde lyst til at have sex.

Per Brændgaard har tidligere skabt røre på sociale medier, da han før jul postede et blogindlæg om voldtægt.

»Selv den mest hardcore feminist kan også have brug for at blive taget af en mand af og til. Det gør hende ikke til et latent voldtægtsoffer, der bare venter på at blive overgrebet. Sådan er vores seksualitet bare også nogle gange.«

»Vejen til spirituel seksualitet går gennem den fulde accept af disse mere primitive dele af både kvinders og mænds seksualitet,« skrev han i indlægget, som nu er slettet.

Per Brændgaard nægter sig skyldig i anklagerne.

»Jeg oplevede, at jeg blev opsøgt af en kvinde med en mission. Det er en meget bizar sag, hvor hun nærmest dukker op ud af det blå og overfaldt mig seksuelt,« sagde han fredag til B.T.

Han forklarede, at han mødte kvinden til et af sine krammemøder, og at de aftalte et privat krammemøde med tre-fire andre kvinder.

Det endte dog med, at det kun var de to, fordi de andre ikke kunne komme.