En 32-årig tidligere skolelærer står anklaget for ni tilfælde af voldtægt samt blufærdighedskrænkelse af en 13-årig pige, han har haft som elev.

Mandag forklarede han i retten, at der var tale om et gensidigt forhold. Men han indrømmede også, at han skammede sig over det, og at det aldrig skullet have været sket.

De påståede overgreb fandt sted i 2017 og 2018. Ifølge anklageskriftet foregik to ud af tre af voldtægterne på skolens adresse på Sjælland, mens det sidste fandt sted i en nærliggende skov.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på sboa@bt.dk.

Den tiltalte forklarede i retten, at pigen havde opsøgt ham. Hun led af dårligt selvværd og spurgte ham til råds angående drenge.

»Jeg havde samtidig en stor mængde undervisningstimer, så jeg blev presset af det, så jeg fik et tilbagefald i PTSD,« sagde han og fortsatte:

»Og det gjorde, at jeg var dårlig til at sige fra over for hende, når hun ville have samtaler. Det var derfra, hvor det udviklede sig til, at hun søgte mere og mere min opmærksomhed og min bekræftelse.«

Manden, der har en fortid hos det danske forsvar, forklarede i retten, at han under en udsendelse pådrog sig PTSD.

Samtalerne mellem tiltalte og den forurettede handlede ikke længere om forhold, der vedrørte hendes skolegang. Det blev mere og mere privat af karakter, og de blev også intime, efter han en dag krammede hende.

»Jeg mener, at hun siger tak, og at det er rart at vide, at hun også har en chance. Jeg har ikke dømmekraft eller mandsmod på grund af min PTSD til at sige fra. Hun virkede glad. Det var dumt, og det er jeg utrolig ked af.«

Det var tidspunktet, hvor at deres forhold udviklede sig, hvis man skal tro tiltalte.

»På et tidspunkt i et kram lader jeg mine hænder holde på hendes bagdel for at gøre hende glad, tænkte jeg. Hun smilte til mig og sagde tak,« sagde han.

De to parter mødes ved et skur ved skolens boldbane. Her skal hun prøve en aflagt kjole fra tiltaltes hustru.

»Hun spørger, om hun må få et kram igen, og jeg fortæller hende, at hun er flot i kjolen, og så lægger jeg hænderne på hendes bagdel igen. Jeg fortryder det utrolig meget, og det er så her, det går rigtig ned ad bakke - for alvor,« siger han.

Ifølge tiltalte gav hun udtryk for, at det var dejligt, at hun også kunne have en fyr - med henvisning til ham.

»Jeg siger hende ikke imod. Det er tåbeligt. Tingene eskalerer i en retning med ting, som man gør, hvis man er kærester.«

Efter den episode forsøgte han at holde hende på afstand.

Det gjorde han angiveligt henover sommerferien 2018. Men de mødtes igen i en skov. Her tog han håndjern og et halsbånd med, som han gav hende på, mens de ifølge hans forklaring dyrkede sex.

De to blev uenige om noget undervejs, og hun truede ifølge den tiltalte med at fortælle, at de to havde et forhold. Han blev sur og gik sin vej.

Det var sidste gang, han så hende.

I retten påstod han også, at hun aldrig havde sagt nej til ham, og han afviste også, at han skullet have truet hende på livet, og hans forklaring strider dermed imod anklagemyndighedens overbevisning, der går på, at han altså har både voldtaget, truet og krænket pigens blufærdighed talrige gange.

Han har kun erkendt sig skyldig i et tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Den forurettede skal afgive sin forklaring tirsdag. Det foregår bag lukkede døre.

Dommeren valgte at ophæve navneforbuddet i sagen, men B.T. bringer ikke navnet før eventuel domsfældelse.

Han er også tiltalt for tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse af tre andre piger, som han ligeledes var lærer for. To af dem har henvendt sig til politiet og anmeldt manden, efter B.T. og andre medier omtalte sagen tidligere på måneden.