I et indlæg på B.T. fortalte den voldtægts-anklagede krammeterapeut Per Brændgaard om anfald af sexpsykoser, hvor han mister empatien for kvinder.

Fredag skal den 47-årige ernæringsekspert og krammeterapeut Per Brændgaard forsvare sig i retten mod voldtægtsanklager fra en 29-årig kvinde.

Ifølge anklageskriftet udnyttede Per Brændgaard sin stilling som krammeterapeut til at skaffe sig samleje og anden kønslig omgang med kvinden mod hendes vilje.

Per Brændgaard nægter sig skyldig i anklagerne. Han hævder, at kvinden havde sex med ham frivilligt, og beskylder hende for at opdigte anklagerne for at skade ham.

Terapeuten Per Brændgaard nægter sig skyldig i tiltalen for voldtægt mod en 29-årig kvinde, som anklagemyndigheden hos Københavns Politi mener skal koste ham frihedsstraf.

Per Brændgaard har i offentligheden været meget åben omkring sin polyamourøse seksualitet, der på et tidspunkt betød, at han havde op til 10 kærester samtidig.

Han har i en periode fungeret som fast blogger på B.T., og i et indlæg fra 2017 skrev han om MeToo-bølgen, hvor kendte mænd på stribe blev beskyldt for sexovergreb.

'Den oversete årsag til mænds seksuelle overgreb mod kvinder er det, jeg kalder den mandlige sexpsykose, som jeg kender alt for godt fra mig selv. En psykose er, når man har svært ved at skelne fantasi fra virkelighed. Når den seksuelle lyst opstår i en situation med en kvinde, så er det, som om det slår klik,' skriver Per Brændgaard i indlægget, der kan læses her.

I indlægget beskriver han udførligt i detaljer den sexpsykotiske sindsstemning, han givetvis selv har oplevet.

Per Brændgaard har udviklet krammemeditation.

'Det er, som om man bliver besat og ikke kan tænke på andet, kan ikke gøre andet end at prøve på at få sex med kvinden. Der opstår vrangforestillinger, så man ikke længere oplever kvinden som et menneske, men udelukkende som et seksuelt objekt,' skriver han og tilføjer:

'Vrangforestillingerne gør også, at man fejltolker alle tydelige tegn på, at hun ikke vil have sex, som tegn på, at hun bare spiller kostbar. Det er en psykoselignende tilstand, hvor mandens normale rationelle tænkning og kærlige indstilling er pist væk. Anfaldet slutter først, når manden har fået sin udløsning. Eller når kvinden sparker ham hårdt i skridtet og løber skrigende væk.«

I indlægget fortæller Per Brændgaard, hvordan han arbejder med sig selv for at slippe ud af sexpsykoserne:

'Min egen vej ud af sexpsykoserne har været at koble mindfulness og kærlig-venlighed på min seksualitet. Det handler simpelthen om at huske at være bevidst og omsorgsfuld, når begæret opstår.'

Per Brændgaard har skrevet bogen 'Slank på et sekund'.

Per Brændgaard siger til B.T., at indlægget var ment som generelle betragtninger i forbindelse med MeeToo-debatten:

»Det, jeg beskriver, er et almenmenneskeligt fænomen. Det er begærets natur. Men jeg sætter det måske lidt på spidsen, fordi det er en klumme.«

Kan det tænkes, at det, du beskriver i klummen, er det, der er sket i forbindelse med den påståede voldtægt?

»Det er helt utænkeligt. At sætte grænser er netop det, jeg underviser i i min krammeklub, og jeg har meget klare regler for grænser og berøring,« siger Per Brændgaard.

Kan det tænkes, at du har fejloplevet nogle signaler fra hendes side?

»Slet ikke. Hun viste overhovedet ingen tegn på, at hun ikke ville have sex. Tværtimod. Hun var meget seksuelt opsøgende over for mig. Jeg oplevede det som et seksuelt angreb.«