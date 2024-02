En af Danmarks størtste stjerner inden for galopsporten - den professionelle rytter Marcos Robaldo - må vinke farvel til dansk ridesport.

Det stod klart torsdag middag i Østre Landsret, hvor den 36-årige jockey blev fundet skyldig i to voldtægter.

Det kom til at koste den brasilianske statsborger tre års fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år, selv om han har en lille datter her i landet.

Stjernejockeyen blev allerede i januar sidste år i Københavns Byret kendt skyldig i to voldelige voldtægter mod den samme kvinde i hendes hjem.

Byretten takserede voldtægterne til at skulle udløse en straf på tre et halvt års fængsel, men en enig domsmandsret i landsretten besluttede at skære et halvt år af frihedsstraffen, så den altså kom til at hedde tre års fængsel.

Samtidig besluttede de juridiske dommere også, at torterstatningen til den forurettede kvinde skulle nedsættes til 100.000 kroner, selv om påstanden fra anklagerens side lød på 150.000 kroner.

Galopjockeyen har været bag tremmer, siden han i august 2022 blev anholdt for et par døgn tidligere at have voldtaget en nu 25-årig kvinde, som han kendte.

Han har hele tiden nægtet sig skyldig.

Ifølge hans forklaring er det rigtig, at parterne havde samleje to gange natten til 13. august i 2022, men efter bralianerens opfattelse skete det efter fuldstændigt samtykke fra begge sider.

De havde flere gange sovet i samme seng, men aldrig tidligere haft samleje.

Omvendt har kvinden forklaret, at han den pågældende nat i sengen pludselig begyndte at kysse hende.

Ifølge anklageskrifet forsøgte hun at sige fra og skubbe ham væk, men han fastholdt hende med sine hænder og sin kropsvægt, hvorefter hun blev voldtaget.

Herefter gik hun på toilettet, og lagde sig bagefter tilbage i sengen til ham. Og efter et par timer blev hun ifølge sin anmeldelse på tilsvarende vis voldtaget for anden gang.

»Han gjorde det fandme igen,« skrev hun umiddelbart efter i en sms til en veninde, som blev fremlagt som bevis i sagen.

I sin afsluttende procedure hæftede mandens forsvarer, advokat Christina Schønsted, sig ved, at der reelt var tale om påstand mod påstand, da ingen andre parter havde været til stede på gerningstidspunktet den pågældende nat.

Og efter forsvarerens opfattelse var anmeldelsen fra kvinden »det pure opspind«, der muligvis var udløst af udsigten til at kunne få økonomisk erstatning.

Allerede i 2017 havde Marcos Robaldo ifølge Galopsport.dk redet præmier hjem til hesteejere for over syv millioner kroner. Han blev dengang beskrevet som en af de 20 mest vindende ryttere i den skandinaviske jockeyliga.

Og ifølge samme Galopsport.dk undskyldte han i 2013 en episode under en morgentræning på Klampenborg Galopbane, hvor han kom så meget i verbalt slagsmål med en arbejdsrytter fra en anden stald, at det udløste en advarsel for utilbørlig adfærd fra Dansk Galops Voldgiftsret.

»Jeg er fuldt ud klar over, at min opførsel på hesteryg den pågældende morgen var under al kritik, og mit temperament løb af med mig. De, der kender mig i dagligdagen ved, at jeg er en stille og rolig person, og jeg er meget ked af min opførsel og de konsekvenser den har ført med sig. Det skal aldrig ske igen,« lød det dengang fra den nu voldtægtsdømte og udviste jockey.