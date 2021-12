En 43-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for voldtægt og trusler på livet mod en 39-årig kvinde. Den sigtede og forurettede har tidligere haft et forhold sammen, oplyser politikommissær Thomas Albrechtsen ved Nordjyllands Politi i Hjørring.

Han oplyser desuden, at politiet blev kaldt ud til en anmeldelse, der gik på alvorlig uro i hjemmet.

Til TV 2 Nord fortæller anklager Thomas Klingenberg desuden, at den 43-årige mand er sigtet for anal voldtægt af den 39-årige kvinde samt trusler på livet med en kniv.

På baggrund af observationer og snak med vidner foretog politiet anholdelse af manden.

Derudover skriver TV 2 Nord, at overgrebet skete på den 43-åriges bopæl i Vendsyssel. Der blev afgivet forklaring for lukkede døre, hvor manden erklærer sig uskyldig og desuden har valgt at kære afgørelsen til landsretten.

Af hensyn til efterforskningen kan politiet dog ikke oplyse om yderligere.