Et bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København meldte torsdag sig selv til politiet i forbindelse med en voldtægtssag.

Nu viser det sig, at voldtægten skete i Teknik- Miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsens lejlighed.

Det oplyser hun selv på sin facebookprofil.

»Jeg er dybt berørt. Det foregik i mit hjem. Jeg kender parterne. Det vigtigste for mig har været at tale med offeret, støtte hende og at få hende til at erkende, at hun er uden skyld,« skriver Ninna Hedeager Olsen, og fortsætter:

»Derefter har mit fokus været at få gerningsmanden til at melde sig selv. Det vidste han heldigvis godt, at han skulle.«

Hun fortæller derudover, at hun nu er blevet opfordret til at trække stikket i en periode.

Torsdag kom det frem, at et bestyrelsesmedlem i Enhedslistens Københavns-afdeling var fratrådt sine poster i partiet, fordi han var involveret i en voldtægtssag.

Den pågældende mand, der er beskyttet af et navneforbud, havde selv meldt sig til politiet i København for at fortælle om sin rolle i voldtægten.

Fredag blev han så varetægtsfængslet i foreløbigt 18 dage.

Sagen har rystet Enhedslistens top. Torsdag skrev partileder Pernille Skipper om sagen på Facebook:

'Af hensyn til offeret og hele efterforskningen vil jeg selvfølgelig ikke udtale mig mere, men jeg vil dog sige, at det gør mig rigtig ked af det, og jeg er faktisk temmelig rystet', skrev hun:

'Voldtægter har store konsekvenser for dem, der bliver ramt, og er en forfærdelig og krænkende forbrydelse. Jeg tænker rigtig meget på, hvordan offeret har det nu.'

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Ninna Hedeager Olsen.

Opdateres....