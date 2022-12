Lyt til artiklen

En 16-årig dreng blev tidligere onsdag fremstillet i et grundlovsforhør.

Her var han sigtet for to forskellige voldtægter af to mindreårige piger den 21. august i Hjørring.

Det skriver TV 2 Nord.

Sigtelsen lyder, at den 16-årige dreng mellem 01.00 og 03.00 befandt sig i Svanelunden i Hjørring, og at han her voldtog to piger.

Begge piger var under 15 år ved gerningstidspunktet.

Drengen blev først tirsdag formiddag – altså mere end tre måneder efter gerningstidspunktet – anholdt.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen.

I løbet af onsdagens grundlovsforhør blev der afspillet en fem timer lang videoafhøring af pigerne.