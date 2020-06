»Her har vi et barn, der ligger og skriger magtesløst.«

Grådkvalt fortæller Laurisia Kotey om den video, som hun tilfældigt faldt over på Facebook mandag aften og igen tirsdag morgen.

På videoen kan hun se det, der formodes at være en lille pige på halvandet år, som bliver seksuelt misbrugt af en ældre mand.

»Jeg tænker straks, at jeg skal anmelde videoen til Facebook, så det gør jeg med det samme. Jeg anmelder den for at overtræde deres retningslinjer om børnemisbrug,« fortæller hun videre.

Men der sker ikke noget. En rum tid senere er filmen ifølge Laurisia Kotey ikke slettet endnu.

»Så prøver jeg anmelde den for alle mulige andre ting. Nøgenhed, chikane, vold, seksuel aktivitet og en masse andet. Jeg tænker, at hvis jeg spammer dem, så kan det være, at de hurtigt opdager det.«

Lige lidt hjælper det, og til sidst vælger Laurisia Kotey at gå i seng. Hun forsøger at overbevise sig selv om, at hun for nuværende ikke kan gøre mere, og at de hos Facebook tilsyneladende ikke ser anmeldelserne om aften.

Derfor er hun også chokeret, da hun næste morgen står op igen. Efter et hurtigt kig på Facebook kan hun konstatere, at der intet er sket med den på alle måder grusomme video. Nul og nix.

Justitsministeren: Vi arbejder på en løsning Det er langtfra første gang, at Facebook tilsyneladende har svært ved at kontrollere indholdet på det sociale medie. B.T. har skrevet adskillige historier om videoer med voldeligt indhold på Instagram, som er ejet af Facebook. Justistsministeriet oplyser til B.T., at man har nedsat en arbejdsgruppe, som er i færd med at undersøge, hvordan man kan regulere sociale medier. 'Der er tale om et tværministerielt arbejde, hvor der bl.a. ses på mulige konkrete initiativer og løsningsmodeller angående regulering af indhold på og ansvar i forhold til sociale medier. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt foregribe, hvilke løsningsmodeller arbejdet konkret vil resultere i, men jeg vil gerne understrege, at det er en problemstilling, som regeringen tager alvorligt, og som vi vil handle på,' lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i et skriftligt svar til Dansk Folkepartis Peter Skaarup. Det tilføjes, at det er regeringens klare holdning, at sociale medieplatforme skal mødes med de krav, 'der afspejler den betydning, de har i samfundet i dag.'

I de mange timer over natten, hvor Laurisia Kotey havde kæmpet med at falde i søvn oven på den ubehagelige oplevelse, havde Facebook ifølge hende intet foretaget sig. Videoen lå i sin fulde længde i samme gruppe som dagen forinden.

»Og så kan det altså være nok. Jeg ringer til politiet torsdag morgen, hvor jeg først fik beskeden, at de ikke kunne gøre så meget. Så anmeldte jeg videoen igen på Facebook, og kort efter ringede politiet tilbage. De ville gerne have et link til videoen, så de selv kunne kigge nærmere på den,« fortæller hun.

I alt har Laurisia Kokey efter eget udsagn anmeldt videoen 18 gange, ligesom også en håndfuld andre brugere, som hun har kendskab til, ligeledes har anmeldt den.

Alligevel nærmer klokken sig 11.00 tirsdag formiddag, før videoen bliver slettet på Facebook. Senere samme dag oplyser Rigspolitiet, at man er bekendt med videoen, og at der er tale om en sag fra 2016 fra USA, hvor manden er anholdt.

Facebook selv, verdens største sociale medie, oplyste torsdag til B.T., at de »desværre« ikke selv fanger al den slags indhold og sletter det, og at videoen har ligget på Facebook siden 8. juni - altså otte dage.

Ja, du læste rigtigt. En video, hvor en mand seksuelt misbruger et barn, har ligget på Facebook i otte dage.

Hertil oplyser Facebook, at man modtog den første anmeldelse torsdag 16. juni om morgenen, og at man slettede den umiddelbart efter.

Det har Laurisia Kotey imidlertid svært ved at forstå.

»Jeg anmeldte den mandag aften, og jeg synes da også, det var en joke, at der ikke skete noget, efter jeg havde anmeldt den,« lyder det.

Camilla Nordsted, der er fungerende kommunikationschef for Facebook i Norden, fastholder dog over for B.T., at man registrerede den første anmeldelse torsdag morgen, og at man umiddelbart efter slettede videoen.

Hun beklager samtidig, at videoen har fået lov til at ligge i så mange dage, og understreger blandt andet, at man har nultolerance over for den slags.

»Det er selvfølgelig ikke godt nok. Vi tager det ekstremt seriøst, og vi samarbejder med organisationer og førende eksperter og den øvrige tech-industri for at bekæmpe det her. For det rækker ud over den enkelte platform, så vi er nødt til at samarbejde for at gøre det sværeste muligt for de kriminelle bagmænd at dele indhold som det her,« siger hun blandt andet til B.T.

