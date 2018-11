Lærer på privatskole afviser vold over for elever, men erkender at have taget fysisk fat på urolige drenge.

En 40-årig lærer afviser at have været voldelig og taget halsgreb på flere elever fra den tyske privatskole Ludwig Andresen Schule i Tønder.

Det siger den voldstiltalte lærer, da han mandag afgiver forklaring i sagen ved Retten i Sønderborg.

Han mener, at anklagerne mod ham er overdrevet og beror på en misforståelse.

- Jeg tror, at noget er blevet overdrevet, og noget er blevet misforstået, siger den kortklippede lærer iført cowboybukser og blå skjorte.

Anklagerne mod ham kommer fra ti elever fra 1. og 2. klassetrin, og den hårdhændede behandling skal have fundet sted i perioden fra 2016 til 2018.

Han skal blandt andet have grebet fat om halsen på flere elever og løftet nogle af dem op, så de ikke kunne nå jorden.

Børnene har i videoafhøringer også forklaret, at læreren skal have skubbet hårdt til dem og lagt en arm om halsen på dem.

I nogle af tilfælde har det ifølge børnenes forklaring været så voldsomt, at de kortvarigt ikke kunne trække vejret.

Læreren erkender at have taget fysisk fat i nogle af eleverne. Han kunne for eksempel godt finde på at tage fat om armen eller om skulderen på en elev.

Men det var for at sikre ro i klassen og for at beskytte andre elever fra at blive slået af nogle af de mere urolige drenge.

Det var ifølge læreren almindeligt kendt, at der var udfordringer med nogle af drengene i de to klasser.

Én klasse var ifølge lærerens forklaring blevet en "problemklasse", efter at tre drenge, der ikke havde kunnet finde sig til rette på deres tidligere skole, var kommet til.

Sagen begyndte at rulle, da en otteårig dreng gik til bekendelse over for sine forældre i sommer.

Det fik forældrene til at lave et opslag i en lukket facebookgruppe for klassen for at høre, om andre forældre havde hørt lignende forklaringer fra deres børn.

Den tiltalte mener, at forældrene har opfordret hinanden til at anmelde ham.

Har forældrene så bedt deres børn om at lyve?, vil anklager Jens Lang Rask, Syd- og Sønderjyllands Politi, vide.

- Det kunne de være i stand til, svarer læreren.

Hvis den tyske skolelærer findes skyldig, risikerer han fængselsstraf.

Desuden vil anklagemyndigheden have frakendt ham retten til at beskæftige sig med børn og unge, både som lærer og i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Der er afsat fire retsdage til at behandle sagen.

/ritzau/