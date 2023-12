Var der en pistol involveret, da en mand blev dræbt med knivstik, og en anden mand blev efterladt hårdt såret på fortovet?

Det spørgsmål er blevet centralt i en retssag, hvor to mænd er tiltalt for at have udøvet grov vold på hinanden ved en bodega i Københavns Sydhavn.

Den ene er tiltalt for grov vold. Den anden er tiltalt for manddrab og forsøg på manddrab.

De to mænd sidder på anklagebænken i Retten på Frederiksberg. Sagen handler om en episode, der fandt sted i august sidste år.

Det var en diskussion mellem tre mænd, der endte dødeligt for den ene af mændene, og som nu har placeret de to andre på anklagebænken.

Den ene – en 37-årig mand - er tiltalt for under konfrontationen at stikke den anden tiltalte i nakken med en malerspatel.

Den anden er tiltalt for at stikke den 37-årige medtiltalte flere gange i benene og at dræbe den tredje mand med et knivstik i hjertet.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 37-åriges hjerte stoppede flere gange, da han blev behandlet på hospitalet efter episoden.

Mellem de tiltalte er der stor uenighed om, hvordan episoden forløb. Begge mænd mener, at de forsvarede sig selv, og dermed handlede i nødværge, da de pådrog hinanden de alvorlige skader.

De tre mænd forlod sammen bodegaen for at få afklaret en diskussion. Mellem parterne er der uenighed om, hvad diskussionen drejede sig om.

Ifølge den drabstiltalte blev han overfaldet med det samme, de forlod bodegaen. Han forklarede i retten, at han blev truet med en kniv og blev hugget i hovedet med en malerspatel, da han forsøgte at forlade stedet. Da han også selv ville trække en kniv, blev han truet på livet.

»Han siger, at hvis jeg trækker en kniv, vil jeg blive skudt i hovedet,« lød det tirsdag i retten.

I retten forklarede han, at den medtiltalte lagde an til at trække pistolen. Han stak hånden ned i sine underbukser, hvor han kunne se skæftet af pistolen stikke op. Derfor stak han ham flere gange i benene.

Der var formentlig tale om en pistol af mærket Walther, lød det i retten. Til et spørgsmål om, hvorfor han kunne kende pistolen, lød svaret: »Det er den samme pistol, James Bond bruger.«

Den voldstiltalte mand forklarede tværtimod, at han brugte malerspatlen til forsvar, da den drabstiltalte angreb med en køkkenkniv under konfrontationen. Han kan langt fra genkende, at han skulle have truet med en pistol.

»Lad mig sige det sådan: Hvis der havde været en pistol den dag, var han blevet skudt,« lød det fra den 37-årige i retten.

Han er selv tiltalt for grov vold. Den anden for drab og drabsforsøg. Begge nægter sig skyldige, idet de begge mener, at de har handlet i selvforsvar mod den anden.

Der er i alt afsat ni retsdage i sagen. Sidste retsdag er 7. februar.

