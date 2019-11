Fodboldspiller siger, at kontrakt med Viborg ikke endelig er ophørt, og at han har kontakt til en anden klub.

Den 25-årige hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen, der er sigtet for røveri, vold og trusler, håber på at fortsætte karrieren som fodboldspiller i Danmark.

Det siger han onsdag eftermiddag, hvor han forklarer sig ved et grundlovsforhør ved Retten i Viborg.

- Jeg har allerede talt med en anden dansk klub, siger han, da anklager Katrine Melgaard spørger ham om hans jobmæssige situation.

Bernio Verhagen kommer ikke nærmere ind på, hvad det er for en klub.

Han forklarer, at kontrakten med fodboldklubben Viborg FF er etårig og udløber 29. august 2020.

- Jeg har en aftale med dem (Viborg FF, red.) om at slutte min kontrakt, men det er ikke formelt set sket endnu, forklarer Bernio Verhagen.

Han kommer ikke nærmere ind på årsagen til, at samarbejdet mellem parterne skal afbrydes.

- Hvis jeg indgår en aftale med en anden klub, så vil kontrakten blive afsluttet, siger fodboldspilleren.

Viborg FF oplyste tirsdag, at klubben har fyret fodboldspilleren, da man føler sig udsat for bedrageri.

Bernio Verhagen oplyser i grundlovsforhøret, at han kom til Danmark i oktober.

Manden, der er hollandsk statsborger, har en 17 måneder gammel datter i Danmark.

Han forklarer, at han gerne vil blive og arbejde i landet, så han kan se mere til barnet.

Moren har forældremyndigheden over barnet.

Bernio Verhagen er sigtet for at have fremsat trusler mod barnets mor.

Han skal over telefonen have truet sin tidligere samlevers far med, at han vil slå datteren ihjel og hente barnet.

Bernio Verhagen nægter sig skyldig i sigtelserne om både trusler, vold og røveri.

Grundlovsforhøret har foreløbig varet næsten tre timer og er endnu ikke afsluttet.

