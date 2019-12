Dommer finder grundlag for fortsat varetægtsfængsling af den voldssigtede fodboldspiller Bernio Verhagen.

Den voldssigtede fodboldspiller Bernio Verhagen forbliver varetægtsfængslet i yderligere fire uger.

Det har en dommer ved Retten i Viborg besluttet, efter at politiet mandag har rejst en ny sigtelse mod den 25-årige fodboldspiller for gentagne tilfælde af vold mod ekskæresten.

- Mistankegrundlaget er fortsat til stede, og der er fortsat en risiko for, at sigtede på fri fod kan påvirke vidner, siger dommer Kirsten Maigaard efter det halvanden time lange retsmøde mandag.

Bernio Verhagen nægter sig skyldig i de rejste sigtelser om vold, trusler og røveri.

For tre uger siden blev han varetægtsfængslet efter tumult i en kiosk i Viborg.

Her franarrede han ifølge sigtelsen penge og pas fra sin chilenske ekskæreste, mens han skubbede og tvang hende på gulvet.

Den nye sigtelse, som mandag er rettet mod manden, handler om vold mod ekskæresten fra 22. oktober til 13. november.

Her skal den hollandske mand ifølge sigtelsen gentagne gange have slået sin 21-årige kæreste under et ophold på Palads Hotel i Viborg samt i en lejlighed i domkirkebyen.

Han skal ifølge sigtelsen også have "kastet rundt" med hende og skubbet hende hårdt op mod en væg.

Det har ifølge en lægelig undersøgelse af kvinden medført omkring 40 blå mærker på ekskærestens krop.

Selv har fodboldspilleren ikke noget at tilføje, og han har - modsat grundlovsforhøret for tre uger siden - været yderst fåmælt i retten.

Viborg FF meldte 5. november ud, at man havde skrevet kontrakt med Bernio Verhagen.

Sportschef Jesper Fredberg kaldte den nye spiller for "hurtig" og "aggressiv".

Efterfølgende opstod der tvivl om den hollandske spillers kvalifikationer, og det fik 26. november fodboldklubben til at opsige kontrakten med Verhagen.

Klubben mener, at den har indgået en aftale med Verhagen under falske forudsætninger.

Det har vist sig, at Verhagen ikke har spillet en eneste professionel kamp, og at flere af de klubber, som han hævder at have været til prøvetræning hos, ikke kender ham.

Viborg FF har efterfølgende anmeldt Verhagen for bedrageri.

Sigtelsen for bedrageri indgår dog ikke i grundlaget for varetægtsfængslingen.

Foreløbig skal han være varetægtsfængslet frem til 10. januar.

Den fortsatte fængsling er ikke kæret til landsretten.

