Mandag stak den voldssigtede fodboldspiller Bernio Verhagen af fra politiet - men tidligt tirsdag morgen er han igen blevet anholdt.

Han blev fundet i et kælderrum i en etageejendom i Holstebro.

Det fortæller Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag morgen til Ritzau.

Den skandaleombruste fodboldspiller, som i november var på kontrakt i fodboldklubben Viborg FF, lykkedes mandag med at stikke af fra politiet, da han skulle overdrages til arresten i Holstebro, kort efter hans varetægtsfængsling var blevet forlænget.

Bernio Verhagen foran Retten i Viborg. Foto: Thomas Idskov

Tirsdag morgen kort efter klokken 04 oplyste Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, at han var fanget igen:

'Den efterlyste Verhagen er blevet anholdt i Holstebro kl. 04:00. Vi takker for de mange henvendelser,' lød det.

Til Ritzau fortæller Jens Claumarch, at aktionen tog nogle timer, da man gennemgik en hel etageejendom over for Holstebro Station for at finde frem til ham.

»Vi får nogle henvendelser fra beboere i Holstebro midtby, som mener, at de har set personen på en bestemt adresse,« siger vagtchefen.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne B.T. har længe fokuseret på den mystiske hollænder, der tidligere var på kontrakt i Viborg FF. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet Viborg fortryder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid' Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer – Viborg fyrer Verhagen Samme aften bliver Verhagen anholdt – sigtet for at berøve sin chilenske veninde i en kiosk i Viborg. Dagen efter bliver hollænderen varetægtsfængslet i tre uger. B.T. får fat i en video, der viser Verhagens overfald på den chilenske kvinde. Samme aften står tre danske kvinder frem med deres fortællinger om Verhagen. Efter et grundlovsforhør bliver Verhagen varetægtsfængslet frem til den 16. december. B.T. kan afsløre, at Verhagen fik kæresten til at skrive under på snydekontrakt. Politiet kommer med en ny sigtelse, og han forbliver varetægtsfængslet frem til 10. januar. Bernio Verhagen flygter fra politiet foran arresten i Holstebro.

»Der er vi hurtigt nede, fordi vi har patruljer ude, og vi får sat os på området, som det hedder. Det betyder, at vi får lukket af, så hvis det er den person, er vi sikre på, at han er inde i bygningen. Så går vi den systematisk igennem fra loft til kælder, og da bliver han til sidst fundet i et kælderrum.«

Under sin flugt fra politiet var Bernio Verhagen særdeles aktiv på de sociale medier.

Blandt andet skrev han en besked om, at han var på vej ud af landet:

'I dag (mandag, red.) forlod jeg fængslet, og lige nu er jeg på vej til Sverige for at besøge en god ven,' skrev han blandt andet og fortsatte:

'Jeg forbliver tavs indtil retsdagen 10. januar (den dato, som dommeren mandag valgte at forlænge varetægtsfængslingen til, red.).'

De beskeder var ifølge politiet sandsynligvis en afledningsmanøvre.

Hvordan Verhagen har fået adgang til ejendommen, ved politiet endnu ikke.

Den spektakulære sag om Verhagen tog for alvor fart, da Viborg FF den 25. november opsagde kontrakten med den 25-årige spiller, da man mente, at spilleren havde indgået en kontrakt med klubben under falske forudsætninger.

Samtidig anmeldte klubben sagen til politiet.

Samme dag blev Bernio Verhagen anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg, og kort efter blev han sigtet for trusler, vold og røveri.

Mandag udvidede politiet sigtelsen mod Verhagen, der ifølge ordensmagten gentagne gange over en tre uger lang periode skal have været voldelig over for sin ekskæreste på et hotel og i en lejlighed i Viborg.

Verhagen nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.