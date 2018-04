VED DU NOGET OM SAGEN? Så skriv til BT på 1929@bt.dk

To huse i Strib på Vestfyn er mandag formiddag brudt i brand efter at de er blevet ramt af lynet.

Det oplyser Fyns Politi.

»Så vidt jeg ved er brandene helt slukket. De er efter mine oplysninger så godt som nedbrændte. Men vi er ved at undersøge andre huse i området for skader i forbindelse med lynnedslagene,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til BT.

Trekantområdets Brandvæsen opfordrer i den forbindelse borgere med adresse på Møllebakken i Strib om at køre hjem for at se til deres huse. Husene, der er brudt i brand er nummer 37 og 57, siger indsatsleder ved brandvæsenet, Jan Møller, i en udtalelse.

»Brand- og redningskøretøjer er på stedet, og slukning er i gang. Sammen med politiet er vi i gang med at undersøge de øvvrige ejendomme på vejen, men vil gerne have hjælp fra ejerne til at komme ind og undersøge husene,« siger han.

Beboere i en radius på omkring 300 meter fra Møllebakken opfordres til at køre hjem og kontrollere, om husets el-installationer fortsat fungerer.

Lynnedslagene i området er samtidig gået ud over vand- og varmeforsyningen, ligesom også lygtepæle og telefonskabe er blevet sprængt af lynnedslagene. Al strøm til Strib Vandværk er blevet afbrudt, men vandforsyningen bliver genetableret via en nødgenerator.

Det har betydet, at Strib Skole og SFO lukker resten af dagen. Personalet er derfor gået i gang med at kontakte forældrene for at få dem til at hente børnene.