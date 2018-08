Fire biler har søndag middag været involveret i et tilsyneladende meget alvorligt trafikuheld.

Næstved. To personer er søndag kommet alvorligt til skade i et trafikuheld mellem byerne Havrebjerg og Slagelse på Vestsjælland.

Umiddelbart betegnes deres tilstand som kritisk, men det er alt sammen foreløbige meldinger, understreger vagtchef Ove Christoffersen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi omkring klokken 14.

Politiet fik meldingen og uheldet klokken 12.12.

På Kalundborgvej holdt en bil stille og ventede på at dreje ned ad en sidevej. Efter den holdt to andre biler, men tilsyneladende overså en fjerde bilist, at trafikken pludselig stod stille.

Ifølge vagtchef Ove Christoffersen ramte den fjerde bil i hvert fald den bageste af de holdende, og på den måde blev de alle fire involveret.

Af de to svært kvæstede er den ene fløjet til Rigshospitalet i København, mens den anden er kørt til sygehuset i Slagelse.

- Hvorvidt der er flere tilskadekomne, ved jeg ikke. Vores patrulje er på vej til skadestuen for at få et overblik, siger vagtchefen.

/ritzau/