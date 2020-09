Fredag eftermiddag er to biler kørt galt på E45 ved Frederikshavn. Uheldet skete, da et rådyr løb ud foran bilerne.

Begge biler endte i vejkanten, skriver Nordjyllands Politi på Twitter, og motorvejen var i cirka en time fredag helt spærret for al trafik.

En helikopter landede på stedet kort efter uheldet, mens tre ambulancer også blev sendt med udrykning for at behandle de involverede.

Tre personer i alt var involveret i ulykken. Der sad to personer i den ene bil og en person i den anden.

Begge biler forsøgte at undgå at ramme rådyret, der løb ud foran dem, og det resulterede i, at de endte i vejkanten.

Den ene bil landede på siden, den anden på hovedet.

Politiet oplyser, at der ikke er alvorlig tilskadekomst, og at de involverede selv kunne komme ud af bilerne efter uheldet.

To personer er bragt til skadestuen til kontrol for lettere tilskadekomst.

Begge spor på på motorvejen er 19.11 fredag aften farbare igen.