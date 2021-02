Danmark er mandag vågnet op til behagelige temperaturer og masser af sol, men desværre har de gode vejrforhold snydt flere morgenttrafikanter med meget uheldige konsekvenser.

Værst er det tilsyneladende gået ud over en bilist fra Silkeborgområdet, som har smadret sin bil eftertrykkeligt.

På trods af det lune vejr har mange veje nemlig været spejlglatte fra morgenstunden, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Det er det, som jeg tror har overrasket morgentrafikken en smule,« siger vagtchefen.

Han fortæller videre, at det voldsomme uheld ved Silkeborg heldigvis gik klart værst ud over køretøjet.

»Vi får en melding fra Engesvangvej klokken 07.56. Der er tale om et solouheld, hvor en bil rammer et træ,« siger han.

Efter ulykken var redningsfolk og politi hurtigt på stedet, hvor de konstaterede, at bilens fører var teknisk fastklemt.

»Udtrykket dækker over, at han havde rygsmerter, og vi derfor var nødt til at tænke over, hvordan vi fik ham ud af bilen på en hensigtsmæssig måde. Men han var altså ikke fysisk i klemme,« siger vagtchefen.

Manden kom ud og blev bragt til hospitalet, hvorfra meldingen lyder på overfladiske skrammer - dog vil man lige beholde ham lidt til observation.

Ifølge politiet er de isglatte veje i Midt og Vestjylland ikke længere et problem for mandagstrafikanterne.

»Nu er solen ved at have fået mere magt,« lyder det fra politiet.