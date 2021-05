Et ældre ægtepar fik sig en voldsom forskrækkelse, da de her sidst på eftermiddagen var ude at køre ved Skærum Kirkeby vest for Frederikshavn i en grå personbil.

Her blev de nemlig torpederet med en sådan kraft af en hvid Fiat 500, at deres bil rullede rundt.

Anmeldelsen om den voldsomme kollision indløb hos Nordjyllands Politi præcis klokken 18.00, oplyser vagtchef Poul Fastergaard.

»Det ser heldigvis mere alvorligt ud, end det er. En af bilerne bliver væltet om på siden. Der er et ældre ægtepar i. De kunne ikke komme ud af bilen.«

Tre ambulancer blev tilkaldt, og det ældre ægtepar og føreren af den hvide Fiat 500 er nu alle blevet kørt med ambulance til sygehuset i Hjørring.

»De er alle blevet kørt til tjek. Men heldigvis ikke med noget alvorligt,« siger Poul Fastergaard.