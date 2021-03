Blå blink er her til aften rykket ud til et trafikuheld i Silkeborg.

Grundet ulykken er trafikken på Frederikberggade og Lyngbygade afspærret.

En 39 årig mand, har angiveligt kørt frem mod rødt lys i krydset Frederiksberggade/Lyngbygade i Silkeborg med alt for høj hastighed og ramte en modkørende og en parkeret bil.



Dem 39 årige blev kørt til Herning Sygehus og modparten kørt til Skejby. Ingen er kritiske oplyser politiet.

Politiet er tilstede ved en voldsom ulykke. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet er tilstede ved en voldsom ulykke. Foto: presse-fotos.dk

Umiddelbart inden uheldet måtte en far med sin søn og en hund springe for livet for at undgå påkørsel. Disse vidner vil politiet gerne tale med via tlf. 114

Der er lige nu ingen tidshorisont for, hvornår krydset åbnes for færdsel:

»Der går noget tid, før vi åbner igen,« fortæller Jan Nørrum, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi.

Politi og redningsberedskab arbejder på stedet.

Opdateres...