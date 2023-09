Forbipasserende fandt natten til lørdag en forulykket bil, som lå langt ude på en mark.

Ikke længe efter blev føreren af bilen fundet blødende, skriver TV 2 Nord.

Her var føreren kommet gående et stykke vej fra bilen, og politiet mistænkte straks, at føreren var påvirket af alkohol.

Den unge mand blev kørt med ambulance til Aalborg Universitetshospital, hvor det blev konstateret, at manden havde indre blødninger og traumer i hovedet som følge af solouheldet.

Vagtchef Ole Buus fortæller til TV 2 Nord, at manden fortsat er indlagt, men at han er uden for livsfare.

Det var omkring 00.45, at Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

