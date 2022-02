På en mark ved siden af en landevej i Ringkøbing ligger en bil på siden. Den er totalsmadret.

Det er den, efter en mand søndag eftermiddag kørte galt netop her.

Mere præcist på Søndervig Landevej.

Politiet mistænker, at der har været spiritus indblandet.

Det fortæller Jens Claumarch, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

»Der er tale om et solouheld. Manden var alene i bilen, og han er blevet fløjet til Skejby til Aarhus Universitetshospital,« fortæller Jens Claumarch.

Vagtchefen siger ligeledes, at politiet ikke ved noget om mandens tilstand, men at man ikke har hørt noget om, at den skulle være livstruende.

»Og nu afventer vi svar fra den blodprøve, vi har taget fra ham, for at se, om der har været spiritus indblandet i ulykken.«