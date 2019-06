En mandlig fører af en hvid Audi slap med skrækken, men er blevet fragtet til sygehuset som følge af et solouheld.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Billeder fra stedet viser, hvordan jernstolper er gået gennem forruden, som er blevet knust.

Camilla Schouw Broholm, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, fortæller følgende om ulykken:

»Manden kom kørende og fik det skidt, hvorefter han fik et black out. Her kørte han på en måde ind i et hegn for enden, og de her jernstykker fra hegnet går gennem forruden. Men han kom heldigvis ikke noget til,« siger hun til B.T. og tilføjer:

»Han har været meget heldig og slap med skrækken. Han er nu blevet kørt til Køge Sygehus og skal undersøges om, hvorfor han fik det dårligt.«

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 10.12, og klokken 10.42 var de færdige på stedet.

Ulykken skete på Ringvejen i Køge.