Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Juleaftensdag udviklede en eftermiddagsgåtur i Roskilde sig for to hundeluftere.

Ondsdag eftermiddag omkring tikkede der så to anmeldelser ind i sagen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Den ene anmeldelse i sagen kommer ifølge politiets døgnrapport fra en mandlig hundeejer fra Roskilde, der juleaftensdag lov sin hund blive luftet af en 58-årig kvinde fra Holbæk.

På turen på Darupvej i Roskilde mødte kvinden en mand, der luftede to hunde. Ifølge kvinden var der tale om to terriere.

Ingen af de to hunde var i snor. Den ene hund går pludselig til angreb på kvindens hund. Hundens ejer kan ikke kalde hunden til sig, og kvinden begynder at sparke efter den angribende terrier.

Det huede bestemt ikke den mandlige hundeejer.

Han bliver rasende, tager fat i kvindens tøj og slår hende i ansigtet.

Kort efter forlader den mandlige hundelufter stedet i en en sort bil sammen med en anden kvinde.

Den kvindelig hundelufter ønsker nu at anmelde manden for vold, mens den mandlige hundeejer ønsker at anmelde kvinden for overtrædelse af hundeloven på grund af hendes spark mod vedkommendes hund.

Den kvindelige hundelufter havde ifølge egne oplysninger ikke pådraget sig behandlingskrævende skader som følge af overfaldet. Hunden har tilsyneladende heller ikke fået skader som følge af den anden hunds angreb.