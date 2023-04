En mand forsøgte onsdag eftermiddag forgæves at forlade dagligvarebutikken Irma med en kurv propfyldt med ubetalte varer.

Han blev nemlig taget på fersk gerning af en vaks medarbejder – og det tog manden med de lange fingre ikke let på. Tværtimod.

Det skriver Helsingør Dagblad.

I stedet for at aflevere de stjålne varer, overfaldt manden medarbejderen med både dødstrusler, kvælertag, slag og spark.

Røveriet udviklede sig så voldsomt, at både medarbejderen, butikschefen og de resterende ansatte fik tilbudt krisehjælp efterfølgende.

Optrinet i dagligvarebutikken har desuden fået butikschefen, Thomas Christoffersen, til at iværksætte flere tiltag, der skal beskytte hans medarbejdere.

»Vi kommer til at have en vagt stående i butikken resten af åbningstiden. Medarbejderne er selvfølgelig blevet utrygge af sådan en episode, hvor det virkelig udviklede sig groft. Det er derfor, at vi nu har vagt på – for at skabe tryghed for personalet,« siger Christoffersen til mediet.

