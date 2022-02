Onsdag 12.00 er der grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Her fremstilles en 17-årig dreng, der sigtes for i forening med flere andre at have udsat en 12-årig dreng for grov vold i Gellerupparken tirsdag eftermiddags.

Den 17-årige er sigtet for at tildele adskillige spark og slag til hovedet og kroppen på den 12-årige, oplyser Østjyllands Politi til B.T.

Overfaldet fandt sted i tidsrummet 16.20-16.55 foran Gellerup bibliotek, og Østjyllands Politi søger vidner, der har set noget.

»Der er muligvis en mand på 25 år, der skulle have forsøgt at stoppe overfaldet, ham vil vi rigtig gerne snakke med. Ellers beder vi alle, der har informationer om at kontakte os,« siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

Disse oplysninger kan gives på 114.

B.T. følger sagen.