En 46-årig mand blev udsat for et voldsomt overfald lørdag aften i Helsingør.

To mænd både tildelte knytnæveslag, sparkede og trampede manden i ansigtet.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Politiet fik anmeldelse om overfaldet klokken 18.56, hvorefter de rykkede ud til ølbaren Skum.

Den 46-årige mand fik kraftige hævelser og skader på det ene øje som følge af overfaldet.

Efter at have set videomateriale igennem i forbindelse med efterforskningen har politiet fundet frem til to mænd på henholdsvis 36 og 50 år.

De er begge fra området og er blevet sigtet for grov vold.

Politiet ved ikke for nuværende, om hvorvidt de tre mænd har en relation til hinanden, eller hvad der er gået forud for overfaldet.