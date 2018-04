En 31-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for forsøg på manddrab.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 31-årige mand lukker fredag ved 17-tiden sig selv ind i en opgang på Hjortensgade i Aarhus.

Her banker han på hos en 23-årig kvinde, der dog ikke åbner døren med det samme. Manden er på vej ned af trapperne, da kvinden åbner sin dør og spørger, hvad han vil.

Manden siger, at han leder efter en kvinde med et andet navn, samtidig med at han går op af trapperne igen.

Da manden når op til den 23-åriges dør, skubber han hende ind i lejligheden og ind i kvindens seng, hvor han er 'fysisk hård ved hende' og tager kvælertag på hende.

Den unge kvinde besvimer kortvarigt, og da hun kommer til sig selv igen, prøver hun at tale med ham. Den 23-årige har ifølge politiet en opfattelse af, at det er noget seksuelt, manden vil.

»Om det er hende, der er heldig og siger det rigtige, eller om det er ham, der finder ud af, at det, han har gang i, er helt galt, får vi nok aldrig svaret på, men i hvert falder stopper han sit forehavende og stikker af,« siger vagtchef Stig Heidemann fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den dybt rystede kvinde kontakter sin familie, som ringer til politiet. Da den 23-årige er faldet lidt til ro, kan hun give et godt signalement til politiet.

»Vi starter en intens eftersøgning, hvor vi blandt andet bruger overvågningskameraer i området,« siger vagtchef Stig Heidemann.

Østjyllands Politi fandt den 31-årige mand lørdag klokken 13.45, hvor han stadig havde det samme tøj på, som da han overfaldt den unge kvinde i hendes lejlighed.

»Da han finder ud, at det er politet, der står ved siden af ham, så løber han, men vi fanger ham hurtigt igen,« siger vagtchef Stig Heidemann fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 31-årige mand har ikke nogen fast bopæl, men er kendt af politiet i forvejen, oplyser vagtchefen, som siger, at manden 'ikke har et typisk dansk navn'

Den 23-årige kvinde har fået en del knubs og småkvæstelser i forbindels med overfaldet, men hun har ikke nogen blivende skader.

»Det er et groft overfald, og det kunne nemt være gået værre endnu. Når man tager halsgreb på en person, så personen besvimer, kan det nemt gå helt galt,« siger Stig Heidemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis den 31-årige mand bliver dømt for forsøg på manddrag, står han til flere års fængsel, oplyser politiet.