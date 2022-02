Mandag aften kort før klokken 19 skete et noget voldsomt optrin i en bus, der holdt ved Lærkeparken i Vollsmose.

To kvindelige billetkontrollører kunne nemlig konstatere, at en mand i bussen ikke havde en gyldig billet. Og derfra eskalerede situationen hurtigt.

Det oplyser Michael Løkke, der er politikommissær ved Fyns Politi, til B.T.

»Manden havde ikke en gyldig billet, og han fremviste også ugyldigt ID til billetkontrollørerne. Da de forsøgte at holde ham tilbage, begyndte han at true med vold,« fortæller Michael Løkke.

Truslerne mod de kvindelige kontrollører blev ved i en sådan grad, at de til sidst var nødt til at lade manden gå. De frygtede nemlig, at han ville gøre alvor af truslerne.

»Efter optrinet har vi sikret videomateriale fra kontrollørernes bodycams, og ud fra det regner vi med at kunne identificere manden,« fortæller Michael Løkke.

Indtil nu har politiet ikke et signalement af manden, men det kan vise sig ikke at blive nødvendigt. For hvis han allerede er kendt af politiet, vil de kunne identificere ham ud fra optagelserne og opsøge ham ud fra det.

Herefter vil manden så blive sigtet for trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste.