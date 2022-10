Lyt til artiklen

To er blevet såret og i alt fire er blevet anholdt, efter dramatiske knivstik-hændelser udspillede sig mandag aften i Herning.

Det skriver TV Midtvest.

Der er endnu meget, der mangler at blive opklaret, men centralt i sagen finder man fire teenagere, forklarer vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær, til lokalmediet.

Selve sagen begyndte at rulle, da politiet klokken 22.20 modtog en anmeldelse om et knivstik på Banegårdspladsen i Herning.

Da politiet kom frem, fik man fat i en tilskadekommen, der var blevet stukket i armen. Den sårede gav et signalement af gerningsmanden, som politiet fandt i en 7-Eleven i nærheden. Denne person var stukket i ryggen, forklarer vagtchefen til TV Midtvest.

»Hvem der begynder, og hvem der fortsætter, er vi i gang med at undersøge lige nu,« siger Simon Skelkjær.

Efter de to tilskadekomne var blevet afhørt, stod det ifølge politiet klart, at to andre også havde været involveret i hændelsen, der skulle have omhandlet et mindre pengebeløb.

De to blev efterfølgende anholdt, og alle fire involverede er nu anholdt i sagen. De to, der var kommet til skade, meldes uden for livsfare.