En voldsom brand brød sent tirsdag aften ud i et autoophug i Halling nord for Aarhus.

Den kraftige røgudvikling fra branden førte til, at folk i området blev rådet til at lukke deres døre og vinduer.

Tidligt onsdag morgen oplyser Østjyllands Politi på Twitter, at branden nu er slukket:

'Men der vil være brandvagt på stedet nogle timer endnu. Vi ophæver derfor opfordring om at blive inden døre,' lød det ved 04:30-tiden.

Ifølge B.T.s medarbejder på stedet var der tirsdag aften otte brandbiler ved bygningen.

Vagtchefen ved Østjyllands Politi bekræftede klokken 23.26, at der var udbrudt brand i et autoophug på Sønderskovvej:

»Vi er først lige ved at se, hvor galt den har fået fat, så jeg kan ikke sige så meget på nuværende tidspunkt,« lød beskeden fra vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.36.

Ifølge B.T.s medarbejder på stedet var branden yderst voldsom, og der lød flere 'eksplosioner' inde fra bygningen.

Den kraftige røgudvikling kunne på et tidspunkt ses op til 15 kilometer væk.

Der var ikke nogle mennesker i fare i forbindelse med branden.



