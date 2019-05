Der er tirsdag morgen omkring klokken 07.30 sket et større færdselsuheld på Hillerød motorvejens forlængelse mellem Isterødvejen og Herredsvejen.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter, hvor de desuden oplyser, at man skal være opmærksom, da en helikopter lander på vejen om lidt.

To biler skulle været impliceret i ulykken, som har forårsaget personskade.

Politi og redningsfolk er på stedet.

B.T. forsøger at få fat i Nordsjællands Politi for at finde ud af, hvad der er sket.

Klokken 07:28 oplyser Nordsjælland Politi til B.T., at de arbejder på højtryk på stedet, og at de ikke har yderligere informationer om ulykken på nuværende tidspunkt.

Kort efter klokken halv otte skriver de på Twitter, at den ene part i ulykken skal flyves til Rigshospitalet med helikopteren.

Det drejer sig om en udenlandsk mand i en svensk indregistreret bil.

Den anden part er en 70-årig kvinde fra Hillerød, som umiddelbart ikke er kommet alvorligt til skade.

Vejen var en overgang helt spærret i nordgående retning, men omkring klokken 08.00 blev der åbnet op for trafikken igen. Der er dog stadig kø i området.

Politiet har modtaget meldinger om, at flere bilister foretager uvendinger for at komme uden om køen. Til dette skriver politiet følgende på Twitter:

'Udvis tålmodighed og lad være med at bringe eget eller andres liv i fare.'