Tre politikredse arbejder i øjeblikket med en bandekonflikt, som har medført skyderier, drab og en eksplosion.

Gennem den seneste måneds tid har hovedstadsområdet været præget af voldsomme uroligheder i det kriminelle miljø.

Det kulminerede søndag aften, da en 22-årig mand blev dræbt i en byge af skud i Ishøj.

Baggrunden og motivet for drabet har politiet ikke løftet sløret for, men en række dokumenter hos politiet, som Ritzau har fået aktindsigt i, viser, hvordan to grupper bekriger hinanden.

Aktindsigterne sætter ikke navne på de to grupper, men ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om Brothas og grupperingen NNV.

Brothas, berygtet for at have været på den ene side i den blodige konflikt mod Loyal To Familia i København, er ikke længere lige så aktiv i København.

I stedet er størstedelen angiveligt rykkede ud på den københavnske Vestegn samt Hundige ved Greve. Derfra føres konflikten med NNV, der holder til på Nørrebro og i Nordvest.

Forleden etablerede de tre politikredse Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og Midt- og Vestsjællands Politi visitationszoner som en konsekvens af konfrontationerne.

Foruden drabet den 15. september blev der onsdag den 11. september affyret 15-16 skud foran McDonald's i Hundige.

Før det, den 27. august, gik det voldsomt for sig i Gersagerparken i Greve, hvor en ukendt genstand eksploderede foran en opgang. Ingen kom dog til skade.

Politiet slog fredag til en i storstilet aktion på Fyn, hvor 14 personer blev anholdt, og 51 våben blev beslaglagt.

Sagen trækker tråde til en væbnet konflikt i hovedstadsområdet, fortalte vicepolitiinspektør Torben Ø. Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst.

- Det er vores opfattelse, at de her våben var beregnet til de grupperinger, der er i konflikt lige nu på Sjælland og i hovedstadsområdet, sagde han.

Drabet i Ishøj den 15. september hører under Københavns Vestegns Politi.

Her afviser vicepolitiinspektør Peter Malmose at kommentere, hvilke grupperinger der er i konflikt, men henviser til pressemeddelelserne, der er blevet udsendt i forbindelse med etableringen af visitationszonerne.

/ritzau/