Natten til mandag har et voldsomt barslagsmål fundet sted i Sværtegade i Indre By i København.

Mindst to personer har været oppe og toppes og her er der blevet brugt en genstand til at stikke, muligvis en smadret flaske.

Det oplyser centralefterforskningsleder Eskild Brødersen til B.T.

»Der er muligvis brugt en smadret flaske. I starten har vi anholdt en person, men vi mangler den forurettede.«

Man havde en mistanke om, at han var gået fra stedet med skader.

Klokken 07.36 har politiet fundet den forurettet, oplyser vagtchefen.

»Vi har fået fat i ham og han havde skader i ansigtet, men ikke noget livstruende, så nu laver vi en undersøgelse af stedet.«

Billeder fra stedet viser, at der er flere politibiler på stedet, samt hundepatruljer.

Hvis man har oplysninger i sagen, så bedes man kontakte politiet via 114.

B.T. følger sagen.