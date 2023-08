Opfordringer til drab på danske og svenske diplomater samt opfordring til angreb på danske og svenske ambassader er blevet sendt ud på det sociale medie 'Rocket.Chat', der er en del af Telegram.

Det skriver Ekstra Bladet, der har fået truslen bekræftet af Politiets Efterretningstjeneste.

Samme bekræftelse har B.T. fået i en skriftlig kommentar fra PET.

»PET er bekendt med opfordringen. Der er ingen tvivl om, at den seneste tids koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister, som har betydning for udviklingen i trusselsbilledet i Danmark og for danske interesser i udlandet,« skriver PET i en skriftlig kommentar og fortsætter:

»PET følger den nuværende situation tæt og vurderer løbende betydningen for det samlede trusselsbillede samt iværksætter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Det sker i tæt samarbejde med relevante myndigheder i Danmark og i udlandet.«

Ifølge flere udenlandske medier, skulle afsenderen på truslen være al-Qaeda.

Det er ikke nogen hemmelighed, at de seneste koranafbrændinger i Danmark og Sverige har medført voldsomme reaktioner og skabt vrede i flere muslimske lande.

I slutningen af juli udtalte PET, at den seneste tids koranafbrændinger har skærpet terrortruslen mod Danmark.