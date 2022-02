Syd- og Sønderjyllands Politi har onsdag rykket ud på en anmeldelse på Gåskærgade i Haderslev.

For her gik det for sig, da en mand og en kvinde røg i totterne på hinanden på gaden.

»Palaveret startede med et skænderi. Kvinden råbte af manden, og så trækkede han en kniv, som han truede med,« siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Men skænderiet stoppede ikke der.

»Derefter tog manden en molotov cocktail-lignende genstand og smed i jorden,« siger han.

Derudover kan politiet oplyse, at der ikke er kommet nogen til skade under hændelsen.

Hverken kvinden eller manden, der ifølge politiet kendte hinanden på forhånd, eller andre, der har været i nærheden af ilden fra molotov-cocktailen, som kortvarigt blussede op.

Dertil kan vagtchefen for Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, meddele, at kvinden er blevet truffet, men ikke er særlig meddelsom.