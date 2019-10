Hovedstadens Beredskab er mandag aften til stede i Brøndby, hvor der er udbrudt brand i fire køretøjer.

Det bekræfter Hovedstadens Beredskab til B.T.

Det drejer sig om tre biler og en lastbil, som lige nu står i flammer på en parkeringsplads i Tybjergparken i Brøndby. Flammerne kan ses på lang afstand, oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Ingen personer er kommet til skade som følge af brandene.

Politi og Hovedstadens Beredskab er massivt til stede i forbindelse med efterforskning og slukningsarbejde. Foto: Byrd / M JJ. Vis mere Politi og Hovedstadens Beredskab er massivt til stede i forbindelse med efterforskning og slukningsarbejde. Foto: Byrd / M JJ.

Københavns Vestegns Politi er også til stede. De har ikke haft mulighed for at undersøge sagen nærmere, da slukningsarbejdet stadig pågår for at flammerne ikke spredes yderligere.

Hvorvidt der har foregået kriminelt, lyder følgende melding fra Københavns Vestgens Politi:

»Det er nærliggende at tro, men det kan vi ikke sige noget om lige nu,« lyder det fra vagtchef Lars Guldborg sent mandag aften.

