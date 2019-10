Sent tirsdag aften og natten til onsdag har Århus igen været hærget af flere bilbrande.

I de sene aften og tidlige nattetimer stod hele seks biler i lys lue.

Denne gang gik det ud over fire biler på Fjældevænget i den vestlige del af byen og to køretøjer ved Ludvig Feilbergs Vej i Åbyhøj.

Hos Østjyllands Politi arbejder man ud fra en teori om, at bilbrandene er påsat.

»Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men det er ikke noget, vi kan udelukke,« lyder det fra vagtchef Jess Frederiksen onsdag morgen.

På det seneste har den østjyske hovedstad var hærget af bilbrande.

»Vi har lidt problemer med brændende biler i øjeblikket, så det er noget, vi arbejder intenst på at få opklaret,« tilføjer vagtchefen.

Politiet har lavet undersøgelser på brandstederne og afhørt vidner.

»Vi kører al den præventive indsat, vi kan, og så er der den efterforskningsmæssige side af sagen. Så vi håber, vi snart får opklaret sagerne,« siger vagtchefen, der ikke vil komme nærmere ind på, hvad vidnerne på stedet har set.

Han kan ikke udelukke, at der er en sammenhæng mellem de seneste brande, men hæfter sig ved, at stederne geografisk ligger et stykke fra hinanden.

Der er endnu ingen anholdelser i sagen.

Udover de seneste seks bilbrande har der de seneste fire måneder været hele 59 bilbrande i Aarhus.