Onsdag eftermiddag måtte brandvæsenet og politi rykke ud til det, der umiddelbart mindede om en lejlighedsbrand på Saltværksvej i Kastrup på Amager.

Da Tårnby Brandvæsen ankom til stedet, var der en tæt røg ud af et vindue fra en stuelejlighed.

Men der var ikke tale om en brand, trods den tykke røg.

I stedet var der tale om en mindre eksplosion.

Det fortæller den vagthavende ved Københavns Politi Jesper Frandsen.

»Brandvæsenet var allerede fremme, da vi kom til stedet. Og her kunne de konstatere, at der ikke var tale om en brand, men tæt røg,« siger vagtchefen.

»Det skyldtes, at et batteri på et elløbehjul formentlig var overtændt og var eksploderet,« siger vagtchefen.

Han forklarer desuden, at det er første gang, han har hørt om en så voldsom eksplosion fra et elløbehjul.

Sådan så den ødelagt rude ud efter eksplosionen.

»Der er heldigvis ingen tilskadekomne, selvom det ser lidt voldsomt ud,« forklarer Jesper Frandsen.

På billeder fra stedet kan man se, hvordan en rude er blevet ødelagt.

Ifølge vagtchefen skyldes det umiddelbart eksplosionen fra elløbehjulet.

Hvad der præcis har ledt til, at elløbehjulet – hvis mærke B.T. ikke kender – er eksploderet står ikke klart.