Natten til tirsdag udbrød der en voldsom brand i virksomheden Sindal Trappen, som ligger i Sindal i Vendsyssel.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 05.45, og ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Lau Larsen, er efterslukningsarbejdet først blevet afsluttet ved 14.30-tiden.

Af samme grund har det heller ikke været muligt at finde årsagen til branden endnu.

»Vi ved ikke endnu (hvad der har forårsaget branden, red.), der skal først laves nogle undersøgelser.«

Tirsdag morgen oplyste Poul Fastergaard, som også er vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Nordjyske, at branden allerede havde fået store konsekvenser.

»Den bygning (som anmelder så flammer så op af, red.) er brændt helt ned, og branden har spredt sig til en silo med spån. Desuden arbejder brandfolkene på at redde en anden bygning,« forklarede han.

Direktør for Sindal Trapper, Brian Jensen, kalder til TV 2 Nord branden for en voldsom og chokerende nyhed at vågne op til.

Nu begynder arbejdet med at finde ud af, hvor meget af virksomhedens udstyr, som står til at redde.

»Lige nu står det sådan til, at noget måske kan bruges og skal reddes i dag. Vi har nogle computerstyrede maskiner, som måske kan reddes, og de er hjertet i produktionen,« siger Brian Jensen.