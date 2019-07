En voldsom brand hærger lige nu en villa i Galten ved Skanderborg, og brandvæsnet er massivt tilstede ved huset.

Sydøstjyllands Politi fortæller, at de er ved huset.

Der er ingen meldinger om tilskadekommende.

B.T.s medarbejder på stedet fortæller, at husets beboer er en ældre herre, som er kommet uskadt ud af huset.

»Fem brændbiler kæmper for at nedkæmpe branden, men huset står ikke til at redde. Taget er helt væk,« fortæller B.T.s medarbejder.

Brandvæsnet lykkedes med at stoppe branden fra at sprede sig til de omkringliggende huse, og nu kører tankvogne i pendulfart, for at fylde vand på, så de kan slukke branden i huset.

Branden er så voldsom, at den kan ses på 8 kilometers afstand.

