Sent onsdag aften opdagede en nabo, at en villa i Vamdrup sydvest for Kolding stod i flammer.

Torsdag morgen kæmper brandvæsenet fortsat med at få slukket branden.

»Vi kom ud til en overtændt villa,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Torben Wind, til B.T.

»Der har været godt gang i den derude,« tilføjer han.

Politiet modtog anmeldelsen om villabranden fra naboen onsdag aften klokken 22.47 – og næsten syv timer senere brænder det stadig.

»Brandvæsenet kæmper fortsat derude med alt, hvad de har for at redde, hvad reddes kan,« siger Torben Wind.

Der var ingen hjemme i huset, da branden brød ud, så ingen er kommet til skade.

Villaens beboere befandt sig tæt på deres bopæl, da politiet fik fat i dem og kunne fortælle, hvad der var sket.

»De var naturligvis overraskede,« siger Torben Wind.

Han har endnu ikke overblik over, hvor omfattende skader branden ender med at forvolde på villaen i Vamdrup og kan heller ikke sige noget om brandårsagen endnu.

»Det kan vi først undersøge, når branden er blevet slukket og stedet er kølet tilstrækkeligt ned,« siger vagtchefen og tilføjer, at de brandtekniske undersøgelser forventes gennemført i løbet af torsdagen.

Der er ingen risiko for spredning til nabohusene, og røgen vurderes heller ikke at være farlig.