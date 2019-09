En video er begyndt at florere efter skuddrabet i Ishøj søndag aften. Den viser angiveligt en gerningsmand affyre syv skud mod en bil.

B.T. har forsøgt at få politiet til at be- eller afkræfte, hvorvidt de skræmmende billeder stammer fra søndagens voldsomme episode.

Politiet er bekendt med videoen, men har indtil videre hverken be- eller afkræfte, at den viser netop dette skuddrab.

Skyderiet fandt sted søndag kort efter klokken 21 på Gildbrovej i Ishøj. En person blev dræbt og to andre såret.

På billedet ses en person affyre skud mod en bil. Vis mere På billedet ses en person affyre skud mod en bil.

På videoen, som B.T. viser herover, holder en hætteklædt person en pistol med udstrakt arm i aftenmørket. Der lyder syv korte brag og flere glimt kan ses fra pistolen, som peger mod en parkeret bil med lys i baglygterne.

Derefter bliver det helt stille.

Flere læsere sendte søndag aften videoen af det, der ligner en likvidering på åben gade, til B.T. Videoen florerer i lukkede grupper på sociale medier.

B.T.s medarbejder på stedet forklarede søndag aften, at den sort bil efter skuddrabet stadig holdt parkeret i rabatten ved gerningsstedet på Gildbrovej. Bilens skærme var gennemhullet af det, der lignede skud. Ruderne var smadrede og det ene bagdæk punkteret.

Offeret sad i denne bil, som blev ramt af adskillige skud. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Offeret sad i denne bil, som blev ramt af adskillige skud. Foto: Steven Knap/Byrd

Vi vælger at bringe videoen af drabet, fordi den ifølge flere af hinanden uafhængige kilder viser det skuddrab, der fandt sted søndag aften i Ishøj.

Var du vidne til episoden, eller ved du noget?

Københavns Vestegns Politi modtog anmeldelsen af skyderiet via alarmcentralen søndag aften klokken 21.16

Da politiet ankom til gerningsstedet kort efter, var scenen kaotisk.

Politiet indsamler bevismateriale på gerningsstedet. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Politiet indsamler bevismateriale på gerningsstedet. Foto: Steven Knap/Byrd

»Den ene (af de skudramte, red.) var i kritisk tilstand, han fik hjertemassage på stedet og blev kørt afsted med politieskorte,« lød det fra B.T.s medarbejder på stedet om en af de to ramte personer.

Personen døde efterfølgende af sine kvæstelser, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den anden mand, som blev ramt af skud, er fortsat indlagt på hospitalet. Han meldes udenfor livsfare.

En tredje person kom lettere til skade under skudepisoden. Præcis hvordan ønsker politiet ikke at oplyse. Han blev ikke ramt af skud.

Tidlig mandag morgen er politiet færdige på gerningsstedet, hvor der igen er åbnet op for trafikken.

Skuddrabet efterforskes som et ’opgør i det kriminelle miljø’.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114.

