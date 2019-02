Siden tirsdag aften er en ganske voldsom video af et pigeslagsmål på Københavns Hovedbanegård blevet delt flittigt i flere lukkede Facebook-grupper.

På videoen bliver en pige holdt nede, mens en anden pige slår hende. Rundt omkring står folk og filmer med deres telefoner uden at gribe ind.

Videoen er blandt andet blevet delt flere gange i grupperne 'Skoven' og 'Havenmentum', der fungerer som lukkede fællesskaber for i særdeleshed teenagere landet over.

Og tager man et kig i videoernes kommentarspor, er det tydeligt, at de unge medlemmer fra de hemmelige grupper reagerer meget forskelligt på de voldsomme scener.

For godt nok er der en stor portion personer, der tager afstand fra det, de kan se på videoen, men der er også et hav af kommentarer, hvor selve videoen efterspørges, eller hvor der blot skrives 'hahahaha'.

Og det er ikke specielt overraskende, hvis man spørger teknologiekspert og foredragsholder Søren Hebsgaard.

»Man kan sammenligne sådan en video med byttekort. Det er sejt at have videoen på sin telefon, og så får man point for det blandt sine venner. Det handler ikke så meget om, hvad der sker på den, men man vil gerne kunne tale med. Det er det samme, der skete med nøgenbillederne og den frygtelige video fra Marokko, hvor de to kvinder blev halshugget,« fortæller Søren.

Var du til stede på Københavns Hovedbanegård under overfaldet, eller ved du noget om sagen? Så kontakt B.T. på sebj@bt.dk.

Videoen er altså blevet delt adskillige gange på Facebook-siderne 'Skoven' og 'Havenmentum'.

I begge tilfælde er der mange ligheder med Facebook-siden 'Offensimentum', der blev dækket flittigt af medierne i 2017.

Dengang bedyrede flere medlemmer, at de åbenlyst grænseoverskridende opslag på siden »bare var for sjov«.

Men hvis det så bare var tilfældet.

For Søren Hebsgaard frygter, at adfærden på de sociale medier kommer til at smitte for meget af i virkeligheden.

»Jeg kan godt være urolig for, at man tager noget af den her totalt empatiløse tilgang med sig ud i skolegården og omverdenen. Og hvis der så er en, der får tæv, så står man og kigger eller filmer med sin telefon i stedet for at hjælpe,« siger han.

Og man kan næsten sige, at Søren Hebsgaards frygt udspillede sig i går.

Videoen med slagsmålet på Københavns Hovedbanegård blev nemlig ikke alene filmet af personen bag den ene telefon.

Nej, for på optagelserne fremgår det klart, hvordan der står en større gruppe tilskuere, som enten har travlt med at kigge på overfaldet, eller som også har taget mobilen frem for at forevige øjeblikket.

Vel og mærke uden at gribe ind.

Selvom adfærden ikke ligefrem overrasker Søren Hebsgaard, så efterlyser og anbefaler han en samtale med de unge.

»Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde en samtale med de unge om, at de regler, der gælder på den her side af skærmen, også gælder på den anden side. Den empatiløse tankegang må ikke forplante sig i virkeligheden,« understreger han.

B.T. vælger af hensyn til ofret og sagens karakter ikke at bringe videoen af overfaldet.