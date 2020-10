Lørdag aften er to biler kørt frontalt sammen.

To personer er kørt på Odense Universitetshospital.

Det fortæller vagtchefen hos Fyns Politi til B.T.

Heldigvis skulle ingen af de to personer være i livsfare.

»Der kommer to biler kørende i hver deres retning. Den ene bil begynder at slingrer, og personen i den anden bil kan godt se, at den er på vej over i hans vejbane, så han prøver at undvige bilen, men det lykkedes ikke,« siger vagtchefen.

Ulykken skete på Middelfartvej mellem Sandager og Assens.

Politiet fik anmeldelsen ind klokken 20.48.

Vagtchefen fortæller derudover, at der er ryddet op på stedet.