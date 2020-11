To biler er kørt sammen i den lille sjællandske by Stenlille – og to personer er kørt på hospitalet,

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Vi har endnu ingen oplysninger om, hvor slemt det er med personskaderne. Vi har ingen meldinger om, hvor alvorligt det måtte være,« lyder det fra vagtcentralen.

Politiet fik alarmen kl. 11.59, og sammenstødet er sket i krydset mellem Hovedgaden og Sorøvej.

Efterfølgende var den gennemgående landevej i en kort periode spærret i begge retninger, men ifølge politiet er vejen lidt efter kl. 12 igen åben.

Opdateres...