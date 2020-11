To biler er kørt sammen i den lille sjællandske by Stenlille – og to personer er kørt på hospitalet,

De er i kritisk tilstand, opluser Lolland-Falsters Politi til Sjællandske Medier.

Politiet fik alarmen kl. 11.59, og sammenstødet er sket i krydset mellem Hovedgaden og Sorøvej.

Efterfølgende var den gennemgående landevej i en kort periode spærret i begge retninger, men ifølge politiet er vejen lidt efter kl. 12 igen åben.

