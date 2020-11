En voldsom bilulykke fandt natten til fredag sted på Åby Ringvej i Aarhus.

To biler endte med at støde ind i hinanden og rulle rundt.

Det fortæller vagtchef Flemming Lau fra Østjyllands Politi fredag morgen.

»Der er en del personskade på den ene person, men ikke noget livstruende, har vi fået oplyst,« forklarer han.

Politikredsen fik meldingen om ulykken klokken 03.56.

De umiddelbare undersøgelser indikerer, at ulykken – der fandt sted på Åby Ringvej ved Bautavej – skete i forbindelse med en overhaling:

»Det, der er vores umiddelbare indtryk, er, at de to biler kommer kørende i samme vognbane, og så vil den ene overhale den anden. Ved den manøvre kommer de til at snitte hinanden på en sådan måde, at de begger ender med at rulle rundt,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Det er et voldsomt uheld, og der er meget energi i sådan et uheld.«

De involverede er blevet kørt på sygehuset.

Østjyllands Politi er fortsat til stede ved ulykkesstedet, og en bilinspektør er i gang med at lave undersøgelser af, hvordan ulykken helt præcist skete.