En ung kvinde er død, efter hun var involveret i en trafikulykke onsdag morgen i det nordjyske.

Ulykken fandt sted omkring klokken 07.40 i et kryds mellem Sindrupvej og Oddesundvej syd for Hurup.

Det skriver Nordjyske.

»Vore undersøgelser på stedet tyder på, at hun er drejet ind på Sindrupvej for at foretage en vending og køre mod nord ad Oddesundvej. Derefter har hun tilsyneladende overset lastbilen, som også kom kørende mod syd ad Oddesundvej. Lastbilen ramte derfor kvindens bil i førersiden,« oplyser vagtchef Ralf Høgedal, Midt- og Vestjyllands Politi, til mediet.

Fra politiets side ønsker man ikke at oplyse yderligere om kvindens identitet.

De pårørende er dog underrettet, lyder det.

Strækningen har været lukket i adskillige timer efter ulykken.

B.T. følger sagen.