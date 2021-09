Natten til torsdag kørte en bil med tre unge mænd frontalt ind i et træ i Tune sydøst for Roskilde.

Alle tre er kørt på hospitalet.

»De mistede herredømmet over bilen og ramte træet med høj fart,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Lasse Jensen.

De tre unge mænd var ved bevidsthed, da politiet og redningsmandskabet ankom.

»Men der var voldsomme kræfter på spil, så vi kan endnu ikke sige noget med sikkerhed om, hvor alvorligt, de er kommet til skade,« tilføjer han med en henvisning til risikoen for, at de kan have pådraget sig indre skader.

Billeder fra ulykkesstedet viser, at bilen blev totalskadet.

De tre mænd på 19, 29 og 34 år er indlagt på sygehusene i Køge og Holbæk.

Heldigvis meldes de udenfor livsfare.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Soloulykken skete på Tune Landevej mellem Maglehøjgårdsvej og Tunevej og blev anmeldt klokken 02.46.

Tunevej var spærret tidligere på natten, men er nu genåbnet.

Årsagen til ulykken er endnu ukendt.

B.T. følger sagen…